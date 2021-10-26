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  2. Лукашенко о ситуации на западных рубежах: вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе

Лукашенко о ситуации на западных рубежах: вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе

Об этом Глава государства заявил, общаясь с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы.


– Вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе – танки

В связи с этим он обратился к помощнику Президента – инспектору по Гродненской области Юрию Караеву:

– Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал, кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние! Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь.

Фото: БЕЛТА
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