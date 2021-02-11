Об этом Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании. Он обратил внимание на необходимость усилить дисциплину землепользования, а также выразил удовлетворение тем, что в стране хорошо развивается фермерство.
– Наконец-то фермеры поняли, что можно работать и зарабатывать.
Еще одна задача на пятилетку – обеспечить биобезопасность АПК, подчеркнул Президент: нельзя допустить завоза в хозяйства биологических объектов, которые могут нанести вред людям и природным ресурсам. При этом спрос на биологическую продукцию есть, и это направление также надо развивать. Александр Лукашенко упомянул новый рынок «Валерьяново», подчеркнув, что идея его была в том, чтобы это был экорынок, где люди сами будут продавать собственную чистую продукцию.
Он продолжил о задачах на пятилетку:
– Обеспечить изучение и масштабирование передового опыта лучших предприятий. Есть над чем работать в сельском хозяйстве. Мы знаем, что нужно делать, и мы будем это делать. Сельское хозяйство – это одна из точек роста нашей экономики.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о сельском хозяйстве: это одна из точек роста нашей экономики
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