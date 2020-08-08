Об этом Глава государства заявил во время рабочей поездки в Минский район.
- Не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-13 лет. Очень дорогая техника. Надо сделать все, чтобы жизнь комбайна была 11-13 лет. Естественно, хорошие хозяева сохранят его и 15 лет, как это за пределами нашей страны, - отметил Президент.
По мнению Александра Лукашенко, для этого важно найти толковых механизаторов, где бы они ни были по стране.
Он отметил, что хотел бы еще раз посмотреть комбайн «Гомсельмаша» GS2124, который два года назад уже испытывал на полях ОАО «Александрийское» в Шкловском районе.
- В Гродненской области у нас появился парень-пятитысячник. Но он на «Джон Дире». Мы должны пять тысяч и на своем комбайне выдать. Поэтому мне надо посмотреть последний вариант этого комбайна, - пояснил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
501
Лукашенко о сельскохозяйственной технике: не может комбайн эксплуатироваться меньше 11-13 лет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter