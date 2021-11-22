Лукашенко о санкциях Запада: мы не умрем, мы будем жить, и с каждым днем все лучше

"Весь мир увидел ваше лицо. И вы его видели на этой границе (речь о кризисе с беженцами на границе Беларуси с Евросоюзом. - Прим. БЕЛТА). Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании. Мы не очень-то с вами и сотрудничали до этого. Мы не умрем, мы будем жить. И будем жить с каждым днем все лучше. Потому что у нас есть страны, с которыми мы сотрудничаем. Огромные страны. И то, что нам надо продать, мы продадим, несмотря на ваши санкции", - заявил Президент.
Наряду с этим он отметил, что санкции не нужны ни одной из сторон: "Я, конечно, не идиот. И понимаю, что эти санкции ни вам, а тем более ни мне не нужны. Но если вы начали разговаривать со мной санкционным языком и не признавать мою легитимность, ну, Господь с вами. Еще раз говорю: четверть века, я уже к этому привык".
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