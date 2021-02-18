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Лукашенко о санкциях в отношении Беларуси и России: переживать не надо, мы можем полностью себя обеспечить

Президент сегодня на встрече с Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой затронул тему санкций, которыми Запад пытается запугать Беларусь и Россию:



– Я знаю из советского времени, что такое Госплан, как планировалось, и вы тоже это знаете. И я прикинул: «Боже мой, чего мы трепещем и паримся? Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить, за исключением некоторых деталей. Так мы в течение трех – пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю про Казахстан и другие республики, которые недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос: договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым. Что мы не можем сделать? Космос, биотехнологии, электромобили и прочее – мы все умеем делать. Просто либералы нас когда-то убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два.

Глава государства рассказал, что в рыночной Японии составляют тысячи планов и балансов. То же самое – в Китае. Немаловажным фактором Александр Лукашенко назвал и дисциплину. В качестве примера он привел разговор с одним из японцев при посещении Олимпиады в Нагано. На вопрос, в чем разница между Японией и бывшими советскими республиками, японец ответил, что в Японии решение принимает один человек, а 99 без обсуждения исполняют. А у вас, говорит, 99 рассуждают, принимают решения, а одному приходится что-то делать.


– Вот дисциплина – они договорились, и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже так. Поэтому они и ведущие экономики мира, – сказал Александр Лукашенко. – И мы можем это сделать. И не надо тут переживать, что нам завтра санкции введут. Хорошо, вводите, но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. А это все-таки 150 миллионов человек. Через Беларусь и Россию расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем. Да не умрем! Сергей Лавров правильно сказал, жестко, молодец: «Не надо против нас войнушку какую-то затевать, мы можем ответить. И если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне». Мы, конечно, люди не военные и не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг.

В связи с этим Президент считает необходимым обсудить все эти вопросы на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства:
 
 – Нам надо уже начинать в очном формате работать и двигаться. Надо использовать ситуацию. Ситуация непростая, но это ситуация возможностей. Быстро развернемся, будем работать лучше… Есть хорошие вещи, сконцентрировавшись на которых мы можем получить и хороший эффект.

Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что в период пандемии наша страна не стала закрывать свою экономику, предприятия. В результате за январь только в промышленности прибавили девять процентов.

Фото: БЕЛТА
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