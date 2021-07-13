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Лукашенко о санкциях: мы выдержим и будем развиваться, это не вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом России в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА.


Глава государства отметил, что один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, – это экономика, ведь не только в отношении Беларуси, но и России вводят или продлевают санкции. Тем не менее Александр Лукашенко уверен, что страны выдержат этот удар.

– Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился,  – подчеркнул белорусский лидер.

– Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось, – добавил Президент.

Александр Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Беларуси и России.

– Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Беларуси и России, – отметил Глава государства.

Он согласился с тем, что любые санкции – это возможности: "С тех пор как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2–3 года видно. Это очевидный факт".

– Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации, – сказал Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что в финансовом отношении Беларуси всегда было непросто.

– Вы понимаете почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило, – заявил Глава государства.

Что касается западных санкций, Президент Беларуси отметил, что после очередной их волны ведется диверсификация в экономике, однако по целому ряду направлений объемы торговли с Евросоюзом и в прежние годы были совсем небольшими. Например, для попавших под санкции МАЗа и БЕЛАЗа это $ 3,3 млн и $ 4 млн.

Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике, – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, дело даже не в санкциях, а в том, что мировая экономика в целом серьезно просела и все страны подвержены этому влиянию.

– Мы выдержим, – уверен белорусский лидер.

Фото: БЕЛТА
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