Лукашенко – о санкциях: мы должны выстоять!

Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.



Комментируя условия, в которых работает белорусская экономика, Президент напомнил, что сейчас активно ведутся переговоры в рамках ШОС, ЕАЭС, а также в двусторонних форматах. Правительство выработало и уже реализует комплекс антисанкционных мер.



– Сейчас важно, чтобы все, особенно руководители местных органов власти, понимали причины и следствие тех вызовов, в условиях которых нам с вами теперь жить и работать, – обратил внимание Глава государства.



Александр Лукашенко заметил, что наша страна не впервые сталкивается с санкциями, но в этот раз они имеют другие особенности:



– Я перед Правительством давно ставил эту задачу: приспособиться, принять меры заранее к тем санкциям, которые будут приняты против нас.



Комментируя обсуждаемый Западом возможный пятый пакет санкций, Президент заметил:



– Да, приятного мало. Но наша задача – не наклониться (не то что на колени стать), мы даже наклониться не просто не должны, мы не имеем права. Мы должны выстоять! И это мы должны все понимать.