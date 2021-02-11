Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании:
Фото: БЕЛТА
– Говоря об истоках нашей национальной идентичности, невозможно обойти тему религии. Мы – многоконфессиональная страна, фундаментом которой являются христианские ценности. И что важно для всех конфессий, представленных в нашей стране: Беларусь – общий дом. Белорусская веротерпимость, толерантность стали одним из главных достижений независимой Беларуси. Наше государство смогло в полной мере обеспечить реализацию права на свободу совести. Дать народу истинную свободу в выборе веры или, наоборот, нерелигиозного мировоззрения. Мы поддерживали и будем поддерживать традиционные конфессии в их созидательной деятельности. Мы сделаем все, чтобы каждый из нас, каждый белорус, гость нашей столицы, который приехал к нам, имел возможность выбрать свою дорогу к храму. В этом наша ценность. В этом наш путь.
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Лукашенко о религии: одним из главных достижений независимой Беларуси стали веротерпимость и толерантность
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