Такое мнение Глава государства высказал во время посещения Белорусской атомной электростанции, заслушивая доклад председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника о социально-экономическом развитии региона и Островецкого района:
– У нас море хороших хуторов, деревенек. И в этих деревеньках много пустующих усадеб. Надо эти пустующие усадьбы, неухоженные участки раздать людям за копейки.
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Лукашенко о пустующих деревнях: надо эти участки продать людям за копейки
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ