Лукашенко о проведении Высшего госсовета 4 ноября: мы делаем решительный шаг в нашей интеграции

– Как бы ни старались (и в средствах массовой информации – особенно, я заметил) в последнее время забить клин между нами, мы люди опытные, особенно вы, многое повидали в жизни в связи со своей профессией и, наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но тем не менее хочу еще раз подтвердить: вы приехали не в чужую страну. Вы вообще приехали как к себе домой. Из этого вы должны исходить.
Александр Лукашенко отметил, что встреча проходит в канун важного события – 4 ноября будет проведен Высший госсовет.
– Несмотря на проблемы, которые вокруг: со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть, полтора десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал Президент Путин, мой коллега, что мы практически этим самым снимаем многие-многие, если не все вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом – опять же его слова – фундамент будущих наших отношений. Как мы уж будем наши отношения выстраивать? Я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг.
Многие, добавил Президент, будут говорить, что нашей стране некуда деваться, что Беларусь, как и Россия, находится под санкциями, что у нас остается только один союзник…
– Должен в связи с этим заметить, что эти 28 союзных программ, которые мы наметили и договорились подписать на Высшем госсовете с Президентом Путиным, работа над ними началась задолго-задолго до всех событий здесь и в России и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто настоящие враги. Мы это видим.
Лукашенко – Генпрокурору России: у нас общие задачи и мы должны их решать вместеФото: БЕЛТА
Лукашенко о расследовании фактов геноцида: думаю, мы на Беларуси не остановимся
Лукашенко о переброске Западом танков «Леопард» к белорусской границе: будем очень жестко на это реагировать
Генпрокурор России: таких отношений, как с белорусскими коллегами, у нас нет ни с одной прокуратурой мира