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  2. Лукашенко о проведении Высшего госсовета 4 ноября: мы делаем решительный шаг в нашей интеграции

Лукашенко о проведении Высшего госсовета 4 ноября: мы делаем решительный шаг в нашей интеграции

Об этом Глава государства заявил на встрече с Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Приветствуя гостя, белорусский Президент обозначил, что приехал тот не к чужим людям:


– Как бы ни старались (и в средствах массовой информации – особенно, я заметил) в последнее время забить клин между нами, мы люди опытные, особенно вы, многое повидали в жизни в связи со своей профессией и, наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но тем не менее хочу еще раз подтвердить: вы приехали не в чужую страну. Вы вообще приехали как к себе домой. Из этого вы должны исходить.

Александр Лукашенко отметил, что встреча проходит в канун важного события – 4 ноября будет проведен Высший госсовет.


– Несмотря на проблемы, которые вокруг: со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть, полтора десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал Президент Путин, мой коллега, что мы практически этим самым снимаем многие-многие, если не все вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом – опять же его слова – фундамент будущих наших отношений. Как мы уж будем наши отношения выстраивать? Я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг.

Многие, добавил Президент, будут говорить, что нашей стране некуда деваться, что Беларусь, как и Россия, находится под санкциями, что у нас остается только один союзник…


 Должен в связи с этим заметить, что эти 28 союзных программ, которые мы наметили и договорились подписать на Высшем госсовете с Президентом Путиным, работа над ними началась задолго-задолго до всех событий здесь и в России и до этих санкций. Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто настоящие враги. Мы это видим.


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Фото: БЕЛТА
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