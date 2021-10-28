Лукашенко о проведении Высшего госсовета 4 ноября: мы делаем решительный шаг в нашей интеграции

Об этом Глава государства заявил на встрече с Генеральным прокурором России Игорем Красновым. Приветствуя гостя, белорусский Президент обозначил, что приехал тот не к чужим людям:







– Как бы ни старались (и в средствах массовой информации – особенно, я заметил) в последнее время забить клин между нами, мы люди опытные, особенно вы, многое повидали в жизни в связи со своей профессией и, наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но тем не менее хочу еще раз подтвердить: вы приехали не в чужую страну. Вы вообще приехали как к себе домой. Из этого вы должны исходить.



Александр Лукашенко отметил, что встреча проходит в канун важного события – 4 ноября будет проведен Высший госсовет.







– Несмотря на проблемы, которые вокруг: со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние годы, а может быть, полтора десятка лет, мы делаем решительный шаг в нашей интеграции. Как сказал Президент Путин, мой коллега, что мы практически этим самым снимаем многие-многие, если не все вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом – опять же его слова – фундамент будущих наших отношений. Как мы уж будем наши отношения выстраивать? Я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг.



Многие, добавил Президент, будут говорить, что нашей стране некуда деваться, что Беларусь, как и Россия, находится под санкциями, что у нас остается только один союзник…







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