Лукашенко о противодействии санкциям: на местах каждый должен делать свое дело

Об этом Глава государства заявил во время встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления. Сенатор Дмитрий Демидов как председатель Новополоцкого горисполкома напомнил о том, что в санкционный список Запада вошел ряд предприятий нефтехимического комплекса, в том числе «Нафтан». Поинтересовался, что в вопросе противодействия санкциям может зависеть от руководителей предприятий и от трудовых коллективов.
– Надо просто работать на традиционных рынках, где мы уже присутствуем: в Индии, Китае, Африке и так далее, тому подобное. Продукция, которую мы производим, нужна везде. А учитывая то, что пандемия закрыла многие предприятия в мире (не только предприятия, но и целые страны), мы оказались востребованными. И вот здесь нельзя потерять темп. Ни в коем случае! Поэтому мы будем действовать на внешних традиционных рынках и стараться добавить другие рынки, – ответил Глава государства.
Александр Лукашенко напомнил и о том, что наш основной партнер – это Российская Федерация, никакой катастрофы в торгово-экономических отношениях с которой у нашей страны нет. А вот что касается помощи от руководителей и трудовых коллективов:
– От вас надо единственное. Несколько, конечно, замусолили эти тезисы в советские времена, но каждый на своем рабочем месте делайте то, что вы должны сделать. Больше ничего не надо! Руководителям компаний, которые попали якобы под санкции или попадут, шевелиться надо. Ой как будем сильно вас шевелить! Потому что все рассчитывают: «Президент поедет, договорится, а мы потом не выполним успешно». Да, Президент для того, чтобы прорубить окно. Вы знаете, что, если я куда-то еду, следом целый шлейф министров, руководителей предприятий, которые заинтересованы работать с этой страной.
Говоря об этом, Глава государства вспомнил свой недавний визит в Азербайджан:
– То есть шевелиться все должны – начиная от Президента. Я уже не говорю о Правительстве и руководителях предприятий. Это наша с вами общая работа. Ну а на местах люди должны делать свое дело. Только свое дело. Не надо из кожи вон лезть. И будет нормально.
А тот, кто не будет делать, добавил Александр Лукашенко, «один раз шевельнем, а потом
простимся»:
– Везде надо понемножку шевелиться и тогда не нужно будет, как сказал Премьер, где-то ужимать какие-то статьи. Что не хватит денег. Хватит! Только впустую нельзя их тратить. Время такое, надо собраться.
Позиция Президента: мы все должны проникнуться остротой сегодняшнего дня.
– И прежде всего руководители предприятий. Если руководитель предприятия, как я говорил, разденется и будет работать, мы будем разговаривать о том, как выстоять. Мы даже париться на эту тему не будем. Поэтому надо шевелиться руководителям, задействовать трудовые коллективы, которые очень много поняли, а министры должны помогать. Что касается Правительства, меня, руководителей Парламента, депутатов – за нами также не заржавеет. Мы свою работу сделаем.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о противодействии санкциям: на местах каждый должен делать свое дело
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