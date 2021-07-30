Лукашенко о противодействии информационным атакам: свобода слова переросла в экстремистскую деятельность

Глава государства сегодня на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки заявил:



– Сегодня уже все должны понимать, с какой конкретной целью по всей стране создавались ангажированные информационные ресурсы: сайты, телеграм-каналы, видеоблоги, группы в социальных сетях, мессенджеры. Вся Беларусь была окутана этой сетью. Сформирован целый пояс медиапорталов, ориентированных на конкретные населенные пункты, целые территории. Вы это знаете лучше меня. Кроме Минска и областных центров особенно это характерно для Полесского региона, где орудовали как минимум три крупных портала.



Говоря о завершении системной работы по наведению порядка в информационном поле, Александр Лукашенко отметил, что только в этом году в республиканский список экстремистских материалов включено более ста интернет-ресурсов:



– Здесь важно, чтобы все это понимали: мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями. Упаси Господь под эту марку вырезать все точки зрения. Все, пропадет, погибнет страна! Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность… Это уже не разные точки зрения, это экстремизм. И против этого экстремизма и терроризма мы будем работать так, как мы начали это делать. Жестко и решительно! Мы не отступим. Одна история – критиковать власть. И мы всегда воспринимали критику адекватно… Не то чтобы очень любили – кто тут любит критику? Но адекватно воспринимать надо. Другая – призывать к бунту и кровавым расправам над теми, кто не поддерживает эти так называемые революционные, бандитские настроения. Нагнетать атмосферу страха и недоверия через сфабрикованные сливы, кибератаки, доступ к личным данным – этого не будет.