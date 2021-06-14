Об этом Президент заявил сегодня в ходе посещения производственно-технического кластера "Устье" в Оршанском районе. Ознакомившись с производством современного оружия и изготовлением боеприпасов, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость расширения локализации производства:
- Это важнейший вопрос. Надо свое делать.
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Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о производстве ракет и стрелкового оружия: локализация – важнейший вопрос
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