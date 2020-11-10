Об этом Президент заявил, принимая с докладом председателя Федерации профсоюзов Беларуси Михаила Орду. Александр Лукашенко отметил, что ранее поручал профсоюзам взять под жесткий контроль ценообразование:
– Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили. Порядка 50 позиций мы контролируем. И надо контролировать эти цены. 50–57 позиций – это те товары, в которых нуждается обычный человек. Поэтому ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, демократия. Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только Европа, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики.
Александр Лукашенко обратил внимание главы ФПБ и на необходимость контроля за предоставлением коммунальных услуг:
– Тарифы – понятно, мы их держим под контролем. Тут мышь не проползет. Но на качество надо обратить внимание.
По словам Президента, именно ценообразование и коммунальные услуги в социологических опросах всегда идут на первом месте:
– Вот две проблемы – профсоюзы должны жестко взять на контроль. Если кто-то вас не слышит, докладывайте мне напрямую. Хватит нам возиться с разного рода людьми, которые хотят разрушить государство.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о профсоюзном мониторинге цен: интересы народа должны лежать во главе угла нашей политики
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