Лукашенко о профсоюзах: это одна из опор нашего общества

– Профсоюзные организации мы будем укреплять, чего бы это ни стоило. Потому что профсоюзы в этот период в подавляющем большинстве (и у вас там хватало вопросов, как и везде, и в госструктурах отдельные проявления были эти) – это опора все-таки. Общественная мощная организация, профессиональная организация. Никому не дано право ее разрушать. Почему бьют по профсоюзам? Потому что это одна из опор нашего общества, – подчеркнул Александр Лукашенко.
Нападки на профсоюзы Глава государства объяснил стремлением выбить эту опору, которая занимает патриотичную позицию. Членство в профсоюзной организации в Беларуси остается добровольным, напомнил Президент:
– Но в каждой организации, в каждой компании – частной и государственной – должна быть профсоюзная организация. Так, как мы договаривались, и так, как вы решили. Я об этом на съезде профсоюзов сказал. Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию.
Лукашенко: власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровняхФото: БЕЛТА
Лукашенко: не возьмут они Беларусь «тепленькой»
Лукашенко о профсоюзном мониторинге цен: интересы народа должны лежать во главе угла нашей политики
Лукашенко требует до конца года решить вопрос о создании профсоюзных организаций на частных предприятиях
Лукашенко требует расставить точки над «i» в вопросах действия коллективных договоров
Орда: главное для нас – чтобы у людей были мирный труд и спокойная жизнь