Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом Витебской области. Глава государства, в частности, отметил, что в текущей пятилетке одним из значимых проектов стала модернизация «Нафтана»:
– Это один из флагманов белорусской нефтепереработки. Как и на другие лакомые куски нашей экономики, на него было и есть много желающих. Но это предприятие для нас стратегическое. Это экспорт, валютная выручка, это вопрос экономической безопасности страны. Поэтому никакой речи не может быть о приватизации данного предприятия. Мы сами находим деньги и последовательно проводим модернизацию с тем, чтобы выйти на самый высокий уровень переработки нефти.
Александр Лукашенко констатировал, что за последние годы модернизировали также «Полоцк-Стекловолокно», мясомолочную промышленность. Примером успешного сотрудничества государства и частного бизнеса является холдинг «Марко». В Оршанском районе начался поэтапный ввод в эксплуатацию одного из крупнейших в стране логистических центров. Построены самые мощные в стране Витебская и Полоцкая ГЭС. Серьезно обновлен Оршанский льнокомбинат.
– Лен – это самый перспективный экспортный сегмент легкой промышленности, – подчеркнул Глава государства. – Экологически чистый, красивый материал, и он будет всегда востребован. Особенно если мы немного пошевелимся в плане продажи этой продукции. Пока мы недостаточно работаем в этом плане.
Александр Лукашенко говорил также о будущем свободных экономических зон. По мнению Президента, уже нет необходимости «педалировать» их развитие так, как это делали раньше, в том числе через предоставление налоговых льгот:
–Нам нужны рабочие места, предприятия, которые будут работать в нормальных условиях и производить на равных с другими продукцию, торговать ею.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: о приватизации «Нафтана» не может быть и речи
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