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Лукашенко о предприятиях: "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на МЗКТ высказался о призывах к забастовкам на предприятиях, передает корреспондент БЕЛТА.



Главе государства доложили, что в целом заводы работают. "Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек. - Прим. БЕЛТА) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - сказал глава государства.

Что касается непосредственно МЗКТ, Президент обратил внимание: "Вам здесь объяснять им нечего. Что еще надо? Br1,5 тыс. заработная плата (средняя по предприятию. - Прим. БЕЛТА), перспектива, нормально люди работают. Что им объяснять? Их просто надо один раз предупредить: кто выйдет за ворота, назад не вернется. Это же оборонное предприятие".





Александр Лукашенко во время посещения МЗКТ уделил много времени общению с работниками предприятия, открыто ответил на их острые вопросы касательно обстановки в стране, рассказал, к чему в дальнейшем могут привести необдуманные действия и излишняя политизация.

"Если вы работяги и нормальные люди, вы должны работать, мужики. Выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, - подчеркнул глава государства. - Еще раз повторяю (не обижайтесь на меня), но меня вы на колени не поставите. И не делайте, чтобы было хуже вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю после того, как устроите бардак на предприятии. Подумайте над тем, что я сегодня говорю и что сказал вчера".

Некоторые рабочие обращались и с практическими вопросами. Например, поднималась тема жилищного строительства, поддержки в этом плане многодетных семей. Президент напомнил, что в данном аспекте в Беларуси многое сделано, и государство намерено продолжать эту политику.


Глава государства также побывал в цехах предприятия, ознакомился с его работой. Затем посетил находящиеся по соседству цеха МАЗа, где пообщался с представителями трудового коллектива и с ними также обсудил текущую ситуацию.

"Как бы ни было, я за всех вас отвечаю. Даже если вы не хотите. И я не хочу этой драки, потому что мне она не нужна", - подчеркнул Александр Лукашенко во время общения с работниками.






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