Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены – "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем

Об этом Глава государства заявил во время посещения "Гомсельмаша". Президент подчеркнул, что благодаря поддержке государства в стране удалось сохранить многие предприятия и коллективы. По мнению Президента, принесла результат и практика объединения предприятий в холдинги:







– Некоторые нам предлагают перемены и реформы – "это не надо, продадим". Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило.



Президент обозначил, что государство и далее будет поддерживать и "Гомсельмаш", и другие предприятия, но им также необходимо выполнять взятые на себя обязательства, рассчитываться по долгам.



– Подставляя плечо, я всегда думал, что я обязан это сделать, потому что мы на «Гомсельмаш» повесили в свое время два предприятия «Лидаагромаш» и Завод литья и нормалей. Это были заводы в тяжелейшем положении. И тогда, когда я принял решение о том, чтобы создавать холдинги, не все директора с воодушевлением это восприняли. И, конечно, я переживал, чтобы трудовой коллектив понял, – отметил Александр Лукашенко, общаясь с работниками «Гомсельмаша». – Мы это пережили, мы это выдержали. И сегодня вы хорошо работаете и те предприятия вытянули. Но главное, они же вам нужны. Литье. Как без него? Оно нужно на любом предприятии. Я слушал доклады ваших руководителей и порадовался, что они так невзначай сказали, что те предприятия нам нужны. Они работают, рентабельны. Пусть с небольшой рентабельностью, но работают.







Александру Лукашенко доложили, что за последние полтора года на "Гомсельмаше" примерно в три раза сократились складские запасы, идут продажи. Аналогичная позитивная тенденция отмечается и в Гомельской области в целом.



– Это очень важно, потому что разного рода ресурсы пишут каждый день, что мы все на склад работаем, – отметил Президент. – Премьера спрашиваю, он меня информирует, какой процент разгрузки складов. Положительный. Но им (оппонентам - прим.ред.)не надо объективной картины.



Напомнил в связи с этим и о трудностях мировой экономики, связанных с пандемией коронавируса. В частности, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание на некоторые проблемы с экспортом:



– Проблема с экспортом – она и будет, она никуда не денется. Мир остановился, нет потребления, особенно машиностроительной продукции, – в ответ сказал Президент.



Глава государства, к слову, особо отметил то, что «Гомсельмаш» начал широко осваивать африканский рынок:



– В Африку надо идти. Это развивающийся регион. За Африкой будущее. Это будущее всей планеты по производству.

