Лукашенко о поведении США в Афганистане: это фиаско, которое превратилось в позорное бегство

Об этом Глава государства заявил, общаясь с журналистами в Бобруйске. Президент подчеркнул, что глобально эту ситуацию пока оценить нельзя. При этом добавил:



– Не было той силы, которая бы поставила на колени Афганистан.



Глава государства считает: ситуацию в Афганистане нужно оценивать очень аккуратно и делать так, чтобы жителям этой страны было хорошо:



– Это не только прагматизм. Это богатейшая страна по природным ресурсам.



Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь проводила в отношении этой страны взвешенную и мудрую политику:



– Ни талибам, ни бывшему руководству Афганистана на нас пенять нечего.



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