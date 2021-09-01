Лукашенко о поведении США в Афганистане: это фиаско, которое превратилось в позорное бегство

Об этом Глава государства заявил, общаясь с журналистами в Бобруйске. Президент подчеркнул, что глобально эту ситуацию пока оценить нельзя. При этом добавил:
– Не было той силы, которая бы поставила на колени Афганистан.
Глава государства считает: ситуацию в Афганистане нужно оценивать очень аккуратно и делать так, чтобы жителям этой страны было хорошо:
– Это не только прагматизм. Это богатейшая страна по природным ресурсам.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь проводила в отношении этой страны взвешенную и мудрую политику:
– Ни талибам, ни бывшему руководству Афганистана на нас пенять нечего.
Будет дополнено