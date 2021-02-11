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  2. Лукашенко – о попытках революции в Беларуси: это был мятеж по принципу блицкрига

Лукашенко – о попытках революции в Беларуси: это был мятеж по принципу блицкрига

 Об этом заявил Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, которое проходит во Дворце Республики. Он еще раз обратился к делегатам и попросил вести честный и открытый диалог:


  – Бояться и стыдиться нам некого и нечего. Разговор должен быть открытым. Честным и принципиальным, ничего не нужно скрывать.
 
Глава государства подчеркнул, что мы переживаем переломный момент, таких моментов в истории страны было немного:
 
– Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями. Современный период можно сравнить с I Всебелорусским народным собранием, это ближе. Разница в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего, переломный момент – хаос в головах людей… Мы все пережили. Примерно такой период мы переживаем и сейчас.
 
Президент подчеркнул:
 
– Особенность (нынешнего периода. – Прим. ред.) – Беларусь подверглась жесточайшей атаке извне. Они поступили правильно, выстраивая свою стратегию. Потому что попробовать свои методы и методики уже не на примере разрушенной и павшей страны, где в головах раздрай полный, а на монолитной и вроде бы нормальной республике – для них было очень важно. Получится – значит, можно будет действовать дальше.
 
Александр Лукашенко напомнил, что для организаторов этой атаки Беларусь была трамплином для нападения на Россию. Сегодня это уже очевидно.
 
– Наложила свои особенности и пандемия: как будто кто-то придумал этот серьезный фон для разборок и «цветных революций». «Цветная революция» по законам этих «шарпов» и прочих в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не «цветной революции», а мятежа по принципу блицкрига, – рассказал Президент. 
 
Глава государства подчеркнул:
 
– Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. Я хочу напомнить: мы не знаем точно, чего они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно точно и однозначно, что от нас не отстанут. Потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть им в этой войне вроде бы не с руки.
 
При этом 2021 год для Беларуси будет определяющим, акцентировал внимание Президент. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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