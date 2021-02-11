Лукашенко – о попытках революции в Беларуси: это был мятеж по принципу блицкрига

Глава государства подчеркнул, что мы переживаем переломный момент, таких моментов в истории страны было немного:Президент подчеркнул:(нынешнего периода. – Прим. ред.)Александр Лукашенко напомнил, что для организаторов этой атаки Беларусь была трамплином для нападения на Россию. Сегодня это уже очевидно.– рассказал Президент.Глава государства подчеркнул:При этом 2021 год для Беларуси будет определяющим, акцентировал внимание Президент.