Лукашенко – о польских политиках: радуются и хайпуют на проблеме, никаких денег не дают

Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопрос иностранных журналистов о том, что Запад обещал помочь финансово при условии, что беженцев отправят обратно домой. А тем временем белорусский народ помогает беженцам.
– Мерзкие, дешевые вредители. Я только молю Бога, чтобы им это все вернулось. Не народам, а вот этим моравецким, дудам и прочим, которые радуются и хайпуют на этой проблеме. Никаких денег они не дают, но мы сделаем все, чтобы они заплатили за это. Не заплатят – обойдемся, у Турции попросим. Реджеп (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. – Прим. ред.) – старый мой друг, он для этих несчастных людей, мусульман, найдет деньги, диаспора поможет, мы решим эту проблему, – отметил Президент Беларуси.
Фото: БЕЛТА