Александр Лукашенко, выступая на закрытии VI Всебелорусского народного собрания, высказался о «политической амнистии», о которой говорил один из делегатов:
– Если этот человек достанет Уголовный кодекс или другие законы и покажет мне или вам хоть одну политическую статью, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных.
Президент привел в пример политолога Юрия Воскресенского, который выступил на ВНС и благодарил Главу государства за приезд в СИЗО. Александр Лукашенко прокомментировал еще раз ту встречу и позицию Воскресенского:
– Я ему при всех в СИЗО сказал и упрекнул сам себя и чиновников: а почему мы его, толкового человека, потеряли? Это наши косяки. И если мы не видим толковых людей, которых надо поднять, поддержать, значит, их увидят другие.
Глава государства рассказал, что в команде Бабарико Воскресенскому обещали должность заместителя председателя КГБ – «люди поделили будущие портфели», попал не на ту сторону, как его можно считать политическим заключенным?
– Шло следствие, не только соответствующие органы, но и я увидел, что там (в СИЗО. – Прим. ред.) есть люди, которые не должны там находиться. И он, и другие – выходят сегодня и работают.
Что касается остальных, которые задавали вопрос «а когда нас отпустят?», Президент прокомментировал так:
– Ребята, все, что украли, верните… Голову опустили, промолчали. Вот тогда мы будем говорить о какой-то амнистии. Ни в коем случае не политической. Никакой кровожадности здесь нет. Украл – верни, если тебя взяли за руку.
Белорусский лидер также высказался о прозвучавшем вчера требовании к России компенсировать беспорядки в Беларуси:
– Хорошее предложение, только я не понимаю, почему такое одностороннее. Мы больше всего увидели, кто рулит этими беспорядками с другой стороны.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о политической амнистии: у нас не было и нет политических заключенных
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