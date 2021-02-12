Лукашенко о политической амнистии: у нас не было и нет политических заключенных

– Если этот человек достанет Уголовный кодекс или другие законы и покажет мне или вам хоть одну политическую статью, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных.





Президент привел в пример политолога Юрия Воскресенского, который выступил на ВНС и благодарил Главу государства за приезд в СИЗО. Александр Лукашенко прокомментировал еще раз ту встречу и позицию Воскресенского:



– Я ему при всех в СИЗО сказал и упрекнул сам себя и чиновников: а почему мы его, толкового человека, потеряли? Это наши косяки. И если мы не видим толковых людей, которых надо поднять, поддержать, значит, их увидят другие.



Глава государства рассказал, что в команде Бабарико Воскресенскому обещали должность заместителя председателя КГБ – «люди поделили будущие портфели», попал не на ту сторону, как его можно считать политическим заключенным?



– Шло следствие, не только соответствующие органы, но и я увидел, что там (в СИЗО. – Прим. ред.) есть люди, которые не должны там находиться. И он, и другие – выходят сегодня и работают.



Что касается остальных, которые задавали вопрос «а когда нас отпустят?», Президент прокомментировал так:



– Ребята, все, что украли, верните… Голову опустили, промолчали. Вот тогда мы будем говорить о какой-то амнистии. Ни в коем случае не политической. Никакой кровожадности здесь нет. Украл – верни, если тебя взяли за руку.



Белорусский лидер также высказался о прозвучавшем вчера требовании к России компенсировать беспорядки в Беларуси:





– Хорошее предложение, только я не понимаю, почему такое одностороннее. Мы больше всего увидели, кто рулит этими беспорядками с другой стороны.

