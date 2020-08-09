Лукашенко о планах на день выборов: день пройдет, как обычно, буду ждать результатов

В беседе с журналистами Глава государства рассказал, как планирует провести день после голосования на избирательном участке.

- Как обычно пройдет день. Я уже на данный момент изменить ничего не могу, как вы понимаете. Все зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы переживаю. Поэтому у меня есть определенный опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать.

Президент также ответил на вопрос, уверен ли он в своей сегодняшней победе и будет ли вновь баллотироваться на президентский пост:

- Если буду жив-здоров, отвечу, буду ли я баллотироваться в дальнейшем. А что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь.