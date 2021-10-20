Лукашенко о перспективах строительства нового корпуса Минской областной больницы: должно быть оптимально и функционально

Об этом Глава государства заявил во время общения с коллективом Минской областной клинической больницы, отвечая на вопрос заведующего отделением гемодиализа Сергея Прилуцкого. Специалист рассказал Александру Лукашенко о том, что проблему строительства нового корпуса областной больницы пытаются решить 10 лет.
Президент отметил:
– Проект у нас этой больницы есть, мне доложили. Должно быть все оптимально и функционально. На чем нельзя экономить – на оборудовании.
Белорусский лидер отметил, что оснащение для него – главный приоритет, а врачи еще двадцать лет назад у нас были не хуже, чем на Западе.
Проект, скорее всего, подчеркнул Александр Лукашенко, будет поддержан. Тем более что финансовую помощь окажет Китай. Отдельно коснулся вопроса экономии, обозначив, что в предложенном ему варианте он видит излишества. Скажем, в количестве операционных, число которых можно, по мнению Главы государства, сократить за счет их загрузки в несколько смен:
– Послушайте, вы, наверное, не раз слышали, что я сказал здравоохранению и образованию: хватит строить больницы и школы! Надо эти деньги отдать на зарплаты учителям и врачам. Не потому, что мы прекратим финансировать высокотехнологичное оборудование и не будем строить. Но надо подсократиться, – отметил Президент. – Лишних денег нет. Даже если они есть, их нужно тратить на медицинское оборудование, на лекарства, на науку, вкладывать в талантливых врачей, чтобы они учили других и от этого была польза, а не просто строить вот эти стены. Строить будем, но, видимо, не по тому плану, проекту, который вы предложили.
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