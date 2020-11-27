Об этом Глава государства заявил во время общения с трудовым коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.
Перспективу развития здравоохранения Александр Лукашенко видит в создании так называемых опорных больниц в крупных городах страны. В качестве примера он привел больницу в Островце, которую назвал космической:
– Имея такое оборудование, таких специалистов шикарных, вредно, что она будет обслуживать один Островец.
Глава государства подчеркнул: под подобные опорные больницы будет совершенствоваться и инфраструктура. Чтобы пациенты, находящиеся за 60–70 километров, могли бы быть доставлены туда максимум за час.
Отдельно Президент рассказал о перспективах развития республиканских научно-практических центров, которые, по его словам, нужно углублять и расширять.
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Лукашенко о перспективах развития здравоохранения: ломать практически ничего не надо
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