Лукашенко о перспективах развития здравоохранения: ломать практически ничего не надо

Об этом Глава государства заявил во время общения с трудовым коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.



Перспективу развития здравоохранения Александр Лукашенко видит в создании так называемых опорных больниц в крупных городах страны. В качестве примера он привел больницу в Островце, которую назвал космической:



– Имея такое оборудование, таких специалистов шикарных, вредно, что она будет обслуживать один Островец.



Глава государства подчеркнул: под подобные опорные больницы будет совершенствоваться и инфраструктура. Чтобы пациенты, находящиеся за 60–70 километров, могли бы быть доставлены туда максимум за час.



Отдельно Президент рассказал о перспективах развития республиканских научно-практических центров, которые, по его словам, нужно углублять и расширять.