Об этом Глава государства заявил во время посещения БелАЭС. Однако прежде он поблагодарил многочисленную слаженную команду белорусских и российских строителей, монтажников, наладчиков, энергетиков:
– Ни один проект, даже самый технологичный и современный, не может функционировать без персонала. Как мне докладывают, коллектив атомной станции для пуска первого энергоблока сформирован, обучен и подтвердил свою квалификацию.
Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря тесному взаимодействию с корпорацией «Росатом» во время сооружения БелАЭС в Беларуси появилась отечественная школа атомщиков - специалистов, которые освоили основные технологические операции:
– Мы должны были научиться это делать. Это самые современные технологии, "космические" технологии, и мы этому научились.
На станции, подчеркнул Президент, будут трудиться и уже трудятся высококлассные специалисты, имеющие практический опыт работы на действующих АЭС:
– Мы со своей стороны создали все необходимые условия для работы и комфортного быта. Островец превратился в современный, удобный город атомщиков. Построены новые жилые дома, необходимая социальная инфраструктура. На эти цели мы затратили более миллиарда рублей.
По словам Александра Лукашенко, Островец должен стать примером дальнейшего развития районных центров:
– По этому образцу мы будем развивать другие полторы сотни районных центров. Они ухоженные, красивые, но кое в чем уже устаревшие. Мы ничего не будем разрушать, а создадим там социальную, производственную инфраструктуру, как в Островце.
Александр Лукашенко подчеркнул, что этот день навсегда войдет в историю:
– С него начинается новая страница летописи Беларуси – современной, интеллектуальной, высокотехнологичной. Такой, какой мы вместе ее строим.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о персонале БелАЭС: здесь будут трудиться высококлассные специалисты
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