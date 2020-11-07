Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко о персонале БелАЭС: здесь будут трудиться высококлассные специалисты

Лукашенко о персонале БелАЭС: здесь будут трудиться высококлассные специалисты

Об этом Глава государства заявил во время посещения БелАЭС. Однако прежде он поблагодарил многочисленную слаженную команду белорусских и российских строителей, монтажников, наладчиков, энергетиков:


Ни один проект, даже самый технологичный и современный, не может функционировать без персонала. Как мне докладывают, коллектив атомной станции для пуска первого энергоблока сформирован, обучен и подтвердил свою квалификацию.

Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря тесному взаимодействию с корпорацией «Росатом» во время сооружения БелАЭС в Беларуси появилась отечественная школа атомщиков - специалистов, которые освоили основные технологические операции:

– Мы должны были научиться это делать. Это самые современные технологии, "космические" технологии, и мы этому научились.

На станции, подчеркнул Президент, будут трудиться и уже трудятся высококлассные специалисты, имеющие практический опыт работы на действующих АЭС:

Мы со своей стороны создали все необходимые условия для работы и комфортного быта. Островец превратился в современный, удобный город атомщиков. Построены новые жилые дома, необходимая социальная инфраструктура. На эти цели мы затратили более миллиарда рублей.

По словам Александра Лукашенко, Островец должен стать примером дальнейшего развития районных центров:

– По этому образцу мы будем развивать другие полторы сотни районных центров. Они ухоженные, красивые, но кое в чем уже устаревшие. Мы ничего не будем разрушать, а создадим там социальную, производственную инфраструктуру, как в Островце.

Александр Лукашенко подчеркнул, что этот день навсегда войдет в историю:

С него начинается новая страница летописи Беларуси – современной, интеллектуальной, высокотехнологичной. Такой, какой мы вместе ее строим.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Бобруйске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве
Лукашенко – молодёжи: не надо ничего ломать, давайте красиво пройдем период смены поколений
Новый формат торговли, доступные цены, хорошая локация, фермерские продукты – чем удивляет покупателей открывшийся сегодня экорынок в Валерьяново
Электро-дом в Большевике, дом для молодых специалистов в Щучине и металлопрокатный завод в Миорах: узнали, какие объекты открылись к 7 ноября
Новые станции минского метро приняли первых пассажиров
Лукашенко: моя мечта, чтобы мы с россиянами построили еще одну атомную станцию
Заместитель гендиректора МАГАТЭ: благодарны Беларуси, что все рекомендации международных экспертов реально внедряются
Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов в США
Лукашенко: какую Конституцию примет народ – такая и будет
Лукашенко о выборах в США: это позорище, издевательство над демократией
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Менская брама
Фестиваль средневековой культуры в Дудутках – стрим
Аллеи семейных деревьев заложат во всех регионах страны
Продукция на выходе – в Миорах запущен в строй прокатно-дрессировочный стан нового суперсовременного металлопрокатного завода
Что нужно знать о древней ДНК, чтобы лучше понять себя
Первый электро-дом на Гомельщине открыли в поселке Большевик
«Красный пищевик» запустил в Славгороде линию по розливу меда
Любовь Макаенок: 7 лет рядом с Андреем были счастьем
Лукашенко о персонале БелАЭС: здесь будут трудиться высококлассные специалисты
За 9 месяцев с начала года в МАРТ поступило 129 обращений о нарушении антимонопольного законодательства
В Минске возложили цветы к памятнику Ленину
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Звонкий мяч
В Щучине торжественно сдан в эксплуатацию дом для молодых специалистов
Лукашенко: на первом энергоблоке БелАЭС мы будем производить около 20 процентов от общей потребности страны в электричестве
Лукашенко о БелАЭС: главным критерием для нас была безопасность
Марш как бы медиков в Минске
В Славгороде запущено производство по розливу меда
Первый энергоблок БелАЭС выведен на мощность 400 МВт
Лукашенко о пустующих деревнях: надо эти участки продать людям за копейки
Почему происходят ДТП
Лукашенко о переводе отопления домов на электричество: просто революционные шаги
Лукашенко об отношении литовцев к БелАЭС: эта стройка – одна из причин того, что они "возбудились"
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Расти внутрь
Лукашенко позитивно оценил развитие Гродненской области
Лукашенко: исторический момент – страна становится "ядерной державой"
В агрогородке Крупец Добрушского района создают деревянные пейзажи
В Петрикове открыли новое подразделение МЧС
Перенесенный COVID-19 может отражаться на психическом здоровье
Под Минском открывается экорынок
Национальный художественный музей Республики Беларусь в эти дни празднует свое первое и второе рождение
Возложение цветов к памятнику Ленину в Минске – стрим
В БНТУ огромный научный и педагогический потенциал - Карпенко
Лукашенко сегодня посещает БелАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Каранi незалежнасцi
"Шахтер" примет БАТЭ в центральном матче чемпионата Беларуси
Сезон массовой охоты на пушных животных открывается в Беларуси
Эксперты – о том, как выборы в США могут повлиять на курс доллара, цену нефти и индексы на биржах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ