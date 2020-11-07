Лукашенко о персонале БелАЭС: здесь будут трудиться высококлассные специалисты

– Ни один проект, даже самый технологичный и современный, не может функционировать без персонала. Как мне докладывают, коллектив атомной станции для пуска первого энергоблока сформирован, обучен и подтвердил свою квалификацию.



Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря тесному взаимодействию с корпорацией «Росатом» во время сооружения БелАЭС в Беларуси появилась отечественная школа атомщиков - специалистов, которые освоили основные технологические операции:





– Мы должны были научиться это делать. Это самые современные технологии, "космические" технологии, и мы этому научились.



На станции, подчеркнул Президент, будут трудиться и уже трудятся высококлассные специалисты, имеющие практический опыт работы на действующих АЭС:



– Мы со своей стороны создали все необходимые условия для работы и комфортного быта. Островец превратился в современный, удобный город атомщиков. Построены новые жилые дома, необходимая социальная инфраструктура. На эти цели мы затратили более миллиарда рублей.



По словам Александра Лукашенко, Островец должен стать примером дальнейшего развития районных центров:



– По этому образцу мы будем развивать другие полторы сотни районных центров. Они ухоженные, красивые, но кое в чем уже устаревшие. Мы ничего не будем разрушать, а создадим там социальную, производственную инфраструктуру, как в Островце.



Александр Лукашенко подчеркнул, что этот день навсегда войдет в историю:



– С него начинается новая страница летописи Беларуси – современной, интеллектуальной, высокотехнологичной. Такой, какой мы вместе ее строим.

