Лукашенко о передаче полномочий: вижу, что некоторые вещи подписываю формально

Глава государства Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии высказался насчет передачи полномочий от Президента другим властным органам, передает корреспондент БЕЛТА.







В ходе дискуссии директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский высказал мнение, что работа комиссии была очень конструктивная и носила доктринальный характер. "Но мне кажется, что уже в том проекте, который мы подготовили, потенциал комиссии себя несколько исчерпал. В том плане, что на этом этапе к делу уже должны подключаться профессиональные президентские юристы. Те, кто профессионально вырабатывает законопроекты, согласовывает. Чтобы не допустить шероховатостей", - сказал он.



"То, что ты сказал по поводу шлифовки, - это будет последний этап. Я и говорю - это вариант проекта. Его надо сейчас еще дописать: ВНС, дележка власти, переформатирование, перераспределение. Это - Президента, это - Правительства. Кстати, что мы и делаем. Мы же сейчас потихоньку вплоть до областей предаем эти полномочия, - отреагировал Александр Лукашенко. - Я как Президент вижу, что некоторые вещи подписываю формально. Они прошли уже фильтр".



В качестве примера Глава государства привел периодически подписываемые им указы о присвоении званий полковника. Соответствующие предложения формирует министр обороны, а потом они через Госсекретариат Совбеза поступают на подпись Президенту. "Он (министр. - Прим. БЕЛТА) наверх отдает предложения. Он знает, что там не должно быть "свой-чужой", что этот нравится, а этот нет. Потому что там еще один фильтр. И потом это же к Президенту идет. Если он внесет, и мне кто-то скажет или я буду знать, что там какое-то левое предложение, ну такое и мнение о министре. То есть раз наверх, значит, ответственность больше. Вот только в этом. А остальное - это фактически формально, - рассказал Александр Лукашенко. - И сегодня вопрос встает, надо мне - Главе государства - звания полковников присваивать, или оставить только генеральский корпус".



По словам Президента, аналогичная ситуация и во взаимодействии по некоторым вопросам по линии Правительства. Более того, когда сейчас идет речь о передаче дополнительных полномочий, Глава государства акцентирует внимание, что вместе с ними переходит и соответствующая доля ответственности. "Это уже моя позиция. То, что Правительство должно делать - экономический блок - оно должно этим заниматься. А Президент, особенно будущий, должен это видеть и контролировать. Должа быть система контроля", - подчеркнул белорусский лидер.

