Лукашенко о пандемии: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой!

Самым сложным вызовом для международных связей стала эпидемия. Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси.





Президент подчеркнул:

– Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, тот это видит! Кто не хочет этого видеть, тот всегда будет слепым.

Учитывая резонанс темы и ее влияние на жизнь общества, Александр Лукашенко остановился на том, как все развивалось:

– Конечно, это не первая эпидемия, с которой столкнулся мир. Только в новейшей истории уже были атипичная пневмония SARS в 2003 году, свиной грипп в 2009-м, лихорадка Эбола в 2014-м и множество более мелких инфекций. Поэтому в новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными, насколько это было возможно. Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализация ряда крупных программ модернизации.

Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием.

Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых апробированных методик лечения.

Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были белорусская наука, самоотверженность врачей и самое главное – достойное поведение граждан, особенно стариков, подчеркнул Президент:

– В наших больницах не «сортировали» больных, как на фронте: помоложе, покрепче – жить будет, будем лечить, спасаем. А это старик – он и так отойдет... На каждом этапе борьбы с этой бедой мы принимали адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно.

Но какое давление было в начале! Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения – немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, на это я пойти не мог. Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять: остановимся, изолируем людей – погибнем как нация и потеряем государство.

ФОТО: БелТА