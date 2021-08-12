Лукашенко о пандемии коронавируса: с этой бедой мы справляемся на достойном уровне

– Тема борьбы с вирусами и коронавирусной инфекцией остается в числе приоритетных не только в нашей стране, но и во всем мире. В Беларуси на сегодняшний день, предполагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой справляемся. Думаю, на достойном уровне. Без лишнего информационного шума, без политических дрязг, демонстраций, комендантских часов, как в отдельных государствах, особенно в государствах с так называемой развитой демократией.
Переломить экономику и ее законы, отметил Александр Лукашенко, не получилось ни у кого:
– Никогда, вообще-то, природные, экономические законы человечеству переломить не удавалось. Ученые подтверждают это. Локдауны, падение валового внутреннего продукта, безработица, безумные эмиссионные деньги, которые сегодня вброшены в экономику планеты, взлет в связи с этим мировых цен и другие последствия отрезвили абсолютно всех.
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