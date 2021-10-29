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  2. Лукашенко о новом заводе: эпопея со строительством уникального предприятия закончилась

Лукашенко о новом заводе: эпопея со строительством уникального предприятия закончилась

Об этом Президент заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" после ознакомления с новым производством по выпуску мелованных и немелованных видов картона:

–Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Наверное, это в какой-то степени для нас наука. Но я доволен, что мы закончили эту стройку. 

Говоря о значимости открытия нового завода, Александр Лукашенко отметил, что чем больше у нас будет таких современных предприятий, тем больше будет накат на Беларусь со стороны Запада, потому что конкуренты сегодня никому не нужны. 

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