Лукашенко о нелегалах на литовской границе: их туда позвал Евросоюз

Во время «Большого разговора с Президентом» Александр Лукашенко ответил на инсинуации о том, что Беларусь «боингами» привозит иракцев для нелегального пересечения границы с Литвой:
–Очнитесь, ребята. Вы же закрыли для нас пространство, вы изолировали «Белавиа», постарались, сделали, вы перестали через Беларусь летать и приземлять свои самолеты в нашем аэропорту. Какие вы претензии к нам предъявляете? Я же вас предупреждал: свято место пусто не бывает. Нет ваших самолетов – прилетели другие. Нам не до жиру, быть бы живу. Мы рады, что к нам летают самолеты.
Безвизовый режим для прилетающих в Беларусь действует для граждан 74 государств. МИД также предложил Главе государства расширить этот список, а Беларуси нужны туристы, продолжил Александр Лукашенко:
– Мы же не закрытая страна. Они приехали с туристической визой. Они же не все летают и идут туда, на границу. Нет, они бывают в Беларуси, улетают. Там же из разных стран (туристы. – Прим. ред.): из Эмиратов, Турции, Сирии, Ирана, Ирака. Если из Афганистана будут летать, мы их примем – они платят за все. Это экономика.
По словам Президента, с начала года около пяти тысяч жителей стран Северной Африки и Ближнего Востока перешли границу с Литвой:
– Правильно сделали там вывод средства массовой информации и ряд блогеров: слушайте, а мы и не знали, что нашу границу защищает Лукашенко, мы-то думали, что у нас там пограничные войска… Да, мы вылавливали почти каждого: как они говорят, 80 человек в прошлом году преодолели эту границу. Сейчас уже за это время около пяти тысяч. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели.
Евросоюз усилившийся поток нелегалов называет гибридным оружием. Глава государства отреагировал:
– А экономические санкции, давление в средствах массовой информации, военный шантаж (в 15 километрах развертываются военные подразделения)? Это что, не гибридное? Я их (мигрантов. – Прим. ред.) туда не посылал, они их туда позвали. Евросоюз позвал туда, у них рабочих рук не хватает. Ну позвали – так берите. К нам какие претензии? Я же публично это сказал до того, как создалась эта ситуация.
Как отметил белорусский лидер, в этой ситуации не имеют права предъявлять претензии латыши, сорвавшие государственный флаг Беларуси, или поляки:
– Просто им неудобно это говорить. А где права человека? Зачем убиваете людей? Они к вам пришли на работу. «Триста евро дадим – возвращайтесь обратно». Это надо глубже копнуть – у них отбирали телефоны, более дорогие вещи и деньги. У некоторых по десять тысяч долларов. То есть семья там, в Ираке (они же там небедные, нефти хватает), собирает деньги, обеспечивает этих людей как туристов. А они же заплатили здесь за самолет, за бандитов-посредников. Они не идут просто так, в Литве их встречают люди – и им тоже платят за это. Они (литовцы. – Прим. ред.) им триста евро предложили – ну смех.
Фото: БЕЛТА