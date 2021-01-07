Лукашенко о народном единстве: только вместе мы можем спасти этот клочок земли

С такими словами Глава государства обратился к прихожанам во время рождественского богослужения в минском храме Воздвижения Креста Господня:
- Абсолютно убежден, что все те, кто идут к храму, идут за миром. Идут за прощением. Идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас.
Александр Лукашенко напомнил, что именно Рождество более двух тысяч лет тому назад стало некой точкой отсчета новой цивилизации, нового мироустройства:
- Мироустройства, где царят любовь, справедливость, добро и милосердие. Эти черты характера абсолютно присущи белорусскому народу. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но в целом стремление к честности, порядочности и справедливости у нас в крови.
Президент напомнил о волнах пандемии коронавируса и назвал происходящее очень важным моментом в жизни белорусского общества:
- Должен сказать, что Бог нас хранит. То же самое и в эту тяжелую болезнь второй волны. Я всегда говорю о том, что, может быть, и лучше не надо. Но дай Бог, чтобы было не хуже. Дай Бог, чтобы было вот так, как сейчас, - подчеркнул Глава государства. – Спасибо Ему за то, что и в первую волну болезни, и во вторую Он оберегал нас. Это говорит о том, что в нас осталось то святое, что было заложено Им более двух тысяч лет тому назад.
Отдельно Александр Лукашенко отметил, что Крестовоздвиженская церковь – это прежде всего памятник 80 тысячам советских воинов и мирных людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны:
- Это люди, которые не предали. Это люди, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, это памятник той войне. Не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны во имя памяти тех погибших, лежащих здесь, где построен этот памятник. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым мы сегодня живем. Это очень важно для нас. Очень важно особенно для тех, кого нет в этом храме.
В связи с этим от Президента звучит напутствие задуматься о нашем будущем:
- Именно в этот святой день Он оттуда предупреждает нас. Я все больше и больше анализирую ситуацию и думаю: мы же говорим, что Он есть, Он все видит. Это Он нас предупредил. Посмотрите, как мы живем в последнее время. И вспомните, как жили предыдущие поколения, послевоенные. Он нас предупреждает о том, чтобы мы думали о будущем. Думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что мы только вместе можем спасти этот клочок земли. И наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть, и, самое страшное, мы можем это потерять безвозвратно, и это уже никогда не вернется.
Рождество, высказал мнение Александр Лукашенко, это тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь:
- Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя мы не клеймили его позором. Нам нужен был этот год. Чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели тех, кто с нами рядом. Чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году. Я хочу, чтобы будущий год был лучше – и он будет лучше! Если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас.
Прихожанам Президент пожелал беречь друг друга, своих родных и близких, а главное детей:
- Я желаю, чтобы вы никогда не были опечалены болезнью своих детей. Все остальное мы перенесем.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о народном единстве: только вместе мы можем спасти этот клочок земли
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