Об этом Глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград:
– За четверть века я тысячи, тысячи наградил людей. Ни одного – практически ни одного, за исключением двоих-троих – мы не заметили, которые боролись бы против нашей страны. Сегодня уже это так называется. Это уже не «протестуны». Это те, которые борются против нашей страны. Значит, выбрали самых достойных!
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о награжденных за четверть века: выбрали самых достойных
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