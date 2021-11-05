Лукашенко о "Могилевхимволокне": это бренд Могилева

Об этом Глава государства заявил во время общения с жителями Могилева. Президенту рассказали, что именно 5 ноября в 1968 году на опытной установке Могилевского комбината синтетического волокна был получен первый белорусский лавсан.
– Будем помогать, но пора уже и вам самим вставать на ноги. Должно и "химволокно" работать. Завод искусственного волокна вы снесли, но это была моя команда: стройте там жилье. А вот "химволокно" надо закручивать как следует, и они начинают уже работать, – отметил Президент.
По словам Главы государства, на предприятии необходимо полностью обновить производство, проекты уже есть. Это важно в том числе и с точки зрения создания рабочих мест.
– Как бы ни было трудно, надо в этом направлении двигаться. Я скоро буду там, – предупредил Президент присутствующее на встрече руководство предприятия. – Это бренд Могилева, от этого никуда не денешься. Но, конечно, надо стараться, чтобы производство было как можно чище.
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