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Лукашенко о межправсовете ЕАЭС: хотелось бы, чтобы встреча премьеров дала толчок к разрешению проблем

Президент отмечает, что в Евразийском экономическом союзе еще далеко не реализованы все намеченные планы. Об этом Александр Лукашенко сказал во время встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Минск для участия в заседании Межправительственного совета ЕАЭС. О работе этого органа Глава государства отозвался так:


– Я знаю, что эта встреча – определенный шаг в углублении отношений в ЕАЭС. По крайней мере, хотелось бы, чтобы так было. Но обмен мнениями состоялся очень серьезный.

Александр Лукашенко констатирует схожесть положения Беларуси и Армении в ЕАЭС:

– У нас и у вас, в принципе, проблемы одинаковые в Евразийском экономическом союзе. У нас одинаковые практически экономики. Мы опираемся на реальный сектор экономики. У нас нет больших запасов, как у других наших коллег (может, еще киргизы в такой же ситуации, хотя в какой-то степени им попроще), у нас нет таких запасов углеводородов, и нам приходится сложнее даже при падении цен. Казахстан и Россия имеют большие возможности, у нас этих возможностей нет.

Глава государства обращает внимание на наличие немалого количества проблем в Евразийском экономическом союзе:

– В плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались. У нас еще барьеров достаточно. Межгосударственные границы у нас доведены до того в связи с барьерами, что бизнес часто говорит: вы уже установите границы между государствами, нам будет проще и легче. Вроде бы нет границ, а напряжение на границах чрезмерное. Вы это не хуже меня ощущаете. Поэтому есть над чем работать, но очень хотелось бы, чтобы встреча премьеров дала толчок в развязывании этих проблем.

Пашинян рассказал Лукашенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

Фото: БЕЛТА

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