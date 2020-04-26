Лукашенко о мелиорации: там, где прозевали, проворонили, надо восстанавливать

Сегодня, общаясь с жителями Наровлянского района, Президент обратил внимание на необходимость восстановления и поддержания мелиорированных земель. В советское время на территории Полесья была проведена масштабная мелиорация. Какой будет политика государства в этом направлении дальше?

Александр Лукашенко отметил, что на мелиорированных землях сейчас получают хорошие урожаи:

- У нас проблема удержать эти земли (ранее мелиорированные. - Прим. ред). поскольку природа их отвоевывает. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы они восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота мы не планируем.

По словам Президента, сейчас важнее восстановить те мелиорированные земли, на которые ранее обращали мало внимания. Много таких площадей в Витебской, Минской, Могилевской областях.

- Мы восстанавливаем, насколько у нас хватает денежных средств. Дальше двигаться куда-то пока нет необходимости, - сказал Глава государства. - Мы и так 5,5 миллиарда долларов получаем от продажи (на экспорт. – Прим. ред.) сельхозпродукции. Может быть и больше надо было бы (если надо, после пандемии посмотрим), но не так просто продать. Это же надо пробиться на рынки. А это непросто. Вы видите, как блокирует нас Россия с поставками продукции. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда наступили эти времена (пандемии. – Прим. ред.) тогда попросили: давайте будем восстанавливать торговлю. Но мы не замыкаемся на одну страну. С Китаем очень активно торгуем. Евросоюз сейчас начинает покупать. В Украину продаем. Поэтому если осваивать какие-то земли, дополнительно вкладывать огромные средства в мелиорацию, надо подумать, что мы там будем производить и где продадим.