Лукашенко о лечении онкологических больных: система выстроена, для меня это важно

Об этом Глава государства заявил во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Президент расспросил директора центра Сергея Полякова о специфике взаимоотношений с другими онкологическими центрами в стране, с РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Затем заключил:
– Система выстроена, для меня это важно. То есть ничего не надо ломать, "пераменаў нiякiх ня трэба", за исключением профессионализма? – поинтересовался Александр Лукашенко.
Сергей Поляков подтвердил, что наша система может быть примером и для других стран. По его словам, за рубежом нет такой централизованной онкологической помощи, как у нас.
Отдельно Главе государства доложили о ситуации с онкологией в нашей стране. Специалисты объяснили: кривая заболеваемости растет, связано это с выявляемостью. На учете в онкологических учреждениях страны стоят около 300 тысяч человек. С болезнью и смертностью успешно борются благодаря выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, в том числе благодаря скринингу и более внимательному отношению людей к своему здоровью. Выросли и результаты пятилетней выживаемости. Они являются среднестатистическими среди европейских стран.
– В этом году за 9 месяцев прооперировано более 11 тысяч пациентов. Мы постоянно наращиваем эту цифру, несмотря на ситуацию с COVID-19. Для примера скажу, что на сегодня запланировано 66 хирургических вмешательств, – отметил Сергей Поляков.
Александр Лукашенко также интересовался эффективностью эндоскопических малоинвазивных операций и имеющихся медицинских препаратов. В беседе с руководством РНПЦ Глава государства коснулся и темы экспорта услуг:
– Весь мир зарабатывает. Великий Запад с правами человека за все берет деньги. Не берет – загребает...
Директор РНПЦ Сергей Поляков одним из положительных факторов для экспорта услуг назвал доверие зарубежных пациентов.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА