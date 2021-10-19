Лукашенко о коронафейках: если вы "живете" в интернете, никакой препарат вам не поможет

Такое мнение Президент Беларуси высказал сегодня на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции:
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– Если вы поселились и "живете" в интернете – Господь с вами. Тут вам не поможет никакой «Ремдесивир» (противовирусный препарат. – Прим. ред.). Вы же понимаете, что интернет стал политическим полем боя. Если вы там сидите, толку не будет. Им (беглым противникам власти. – Прим. ред.) надо всколыхнуть страну. Все они сидят за границей и начинают гвалтом кричать. Фейки рассылаются. Да, ситуация напряженная, поэтому люди начинают нервничать. Начинается тот психоз, который был в первую волну.
По словам Александра Лукашенко, если человек воспринимает коронавирус хуже, чем онкологию четвертой стадии, такого человека вылечить очень сложно:
– Поэтому людям нужна компетентная оценка ситуации. Для чего мы сегодня и собрались, чтобы выработать подходы на основании тех законов, которые у нас есть.