Об этом Президент заявил сегодня на VI Всебелорусском народном собрании. Говоря о планируемой конституционной реформе, Александр Лукашенко подчеркнул:
– Мы не пойдем в 1994 год, как нам предлагают. Это, дорогие мои, гибель. И они (оппоненты власти. – Прим. ред.) тоже не пойдут. Если бы они взяли власть, никаких бы новых выборов не было. Ясно, кто бы руководил этим… Я же вам говорил, что пошел в этот СИЗО, чтобы посмотреть на них. И сказал им: я рад, что вы не пришли к власти. И не потому, что вы перевернули бы страну. Вы только попробовали бы ее перевернуть, а дальше народ бы вас растоптал. Он никогда не примет ту политику, которую они предлагают. А ту политику я уже пережил.
Александр Лукашенко отметил, что он приходил во власть и боролся, чтобы побеждать:
– А они пришли, чтобы свергать. Ну, извините, свергать – это ответная реакция. А что вы от меня хотели? Я учил марксизм-ленинизм…Власть нельзя держать растопыренными пальцами. Власть – это не игрушка, не тряпка, как это было после распада Советского Союза. Стоило Горбачеву пошевелиться, и мы бы сохранили страну.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о конституционной реформе и власти: мы не пойдем в 1994 год
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