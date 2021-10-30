Лукашенко о хозяйстве "Устье": это образец для всей Беларуси

- Но и в целом для всей Беларуси. Многоотраслевое хозяйство.
Во время доклада говорили и об экономике возведения современных молочно-товарных комплексов, наподобие "Устенского", а также о выделении под нужд хозяйства "Устье" дополнительной земли. Резюме Александра Лукашенко: все должно быть по-хозяйски.
Владимир Гусаков рассказал Президенту и о возведении семеноводческого завода, благодаря которому можно обеспечить высококачественными семенами всю Могилевскую и Витебскую область. Как было отмечено во время доклада, такие предприятия - это элемент биобезопасности страны.
- Прекрасно. Весь восток! Это очень разумно, это ваша тема, - похвалил Президент. - Надо строить такие заводы.
Глава государства вновь обратил внимание на дисциплину и на внедрение технологий на всех этапах земледельческих работ, без которых строительство подобных заводов не будет иметь смысла.
Александр Лукашенко также продегустировал противоаллергенное молоко и молочные продукты из него, полученные на новом молочно-товарном комплексе "Устенский", а кроме того, ознакомился с организацией работы комплекса по разведению племенного красного датского скота и использования инновационного доильного оборудования.
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/будет дополнено/
Фото: БЕЛТА