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  2. Лукашенко о хозяйстве "Устье": это образец для всей Беларуси

Лукашенко о хозяйстве "Устье": это образец для всей Беларуси

Об этом Глава государства заявил во время посещения молочно-товарного комплекса "Устенский" РПУП "Устье" НАН Беларуси в Оршанском районе. Заслушав доклад Председателя Президиума Национальной Академии наук Владимира Гусаков о проделанной работе по восстановлению когда-то передового, а позже пришедшего в упадок хозяйства "Устье", он сделал вывод, что сейчас оно стало образцовым не только для Витебской области:


- Но и в целом для всей Беларуси. Многоотраслевое хозяйство.

Во время доклада говорили и об экономике возведения современных молочно-товарных комплексов, наподобие "Устенского", а также о выделении под нужд хозяйства "Устье" дополнительной земли. Резюме Александра Лукашенко: все должно быть по-хозяйски.


Владимир Гусаков рассказал Президенту и о возведении семеноводческого завода, благодаря которому можно обеспечить высококачественными семенами всю Могилевскую и Витебскую область. Как было отмечено во время доклада, такие предприятия - это элемент биобезопасности страны.

- Прекрасно. Весь восток! Это очень разумно, это ваша тема, - похвалил Президент. - Надо строить такие заводы.


Глава государства вновь обратил внимание на дисциплину и на внедрение технологий на всех этапах земледельческих работ, без которых строительство подобных заводов не будет иметь смысла.



Александр Лукашенко также продегустировал противоаллергенное молоко и молочные продукты из него, полученные на новом молочно-товарном комплексе "Устенский", а кроме того, ознакомился с организацией работы комплекса по разведению племенного красного датского скота и использования инновационного доильного оборудования.

deu@sb.by

/будет дополнено/ 

Фото: БЕЛТА
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