Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече со студенческой молодежью. В частности, у Президента поинтересовались: реальна ли в стране грантовая поддержка (на национальном уровне) для реализации молодежных инициатив. По мнению студентов, такая возможность позволила бы создать здоровую конкурентную среду среди молодежных организаций. В этой связи Глава государства напомнил, что в стране реализуется проект БРСМ «100 идей для Беларуси»:
– Мы договорились о том, что лучшие из этих 100 идей (я поддержал этот проект) мы не просто финансируем и поддерживаем, мы поддерживаем их при внедрении в жизнь.
В частности, по словам Александра Лукашенко, лучшие предложения, например по очистке воды, воплощаются, развиваются, внедряются и приносят эффект.
–Однозначно нужна поддержка лучших идей, – убежден Президент. – Но это не значит, что 100 идей плюс 101-я мы все будем финансировать. Нам просто денег на это не хватит, да это и не нужно. Мы отбираем лучшие, финансируем и проводим в жизнь. Если вы согласны с этим, мы в этом направлении будем работать.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко – о грантах для молодежных инициатив: однозначно нужна поддержка лучших идей
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