Лукашенко о главной задаче в экономике: сохранить нынешний уровень защищенности населения и понизить инфляцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу перед правительством и экономическим блоком страны в предстоящем году сохранить нынешний уровень защищенности населения, снизив инфляцию. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает БЕЛТА.
"Вот что я от правительства хочу видеть в будущем году: сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году, надо сохранить. И чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Каллауром (председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. - Прим. БЕЛТА). Все. Я больше от вас не требую в этой ситуации", - подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, дело даже не в санкциях.
"Вы видите, что опять в связи с этим омикроном (новый распространяющийся штамм COVID-19. - Прим. БЕЛТА), пандемией начала опускаться мировая экономика. Мы же не великаны, как Америка или Китай. Ясно, что если мировая экономика опускается, она будет в эту воронку затягивать прежде всего и Беларусь. Будет трудно рассчитывать на какие-то огромные прорывы, показатели там, "ВВП 7% дадим или выше мирового". Мы реалисты. Поэтому главная наша задача - уровень этого года сохранить", - заявил Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.