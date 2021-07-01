Лукашенко о Форуме регионов: нет другой площадки, где наше сотрудничество развивалось бы столь успешно

– Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России – от Смоленска до Сахалина. Каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, которые возглавляют руководители российских регионов. Эти факты и сама практика работы Форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно.
По словам белорусского лидера, главная отличительная черта таких встреч – содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей, партнеров, представителей братских народов. А плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами:
– За семь лет подписано более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на три миллиарда долларов. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы – результат прошлогодних деловых встреч (в Санкт-Петербурге. – Прим. ред).Такая динамика внушает оптимизм. Ожидается, что VIII Форум прибавит к ним примерно восемьсот миллионов.
С особой гордостью Александр Лукашенко сообщил российскому коллеге и участникам форума о введении в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, которое состоялось буквально на днях. Через год заработает второй. Причем Россия не просто откликнулась на просьбу построить станцию, но поддержала предложение белорусского лидера подключить к строительству наших строителей, чтобы белорусы научились делать такую работу. И Президент вновь подтвердил готовность совместно реализовать такие проекты за пределами наших стран:
– Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство того, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружеские связи.
Лукашенко отмечает рост напряженности на международной аренеФото: БЕЛТА
Лукашенко: мы не просто выдержим атаки, а используем этот момент
Лукашенко призывает к разработке долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства
Лукашенко: ключевая задача - повышение глобальной конкурентоспособности наших стран