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  2. Лукашенко о Форуме регионов: нет другой площадки, где наше сотрудничество развивалось бы столь успешно

Лукашенко о Форуме регионов: нет другой площадки, где наше сотрудничество развивалось бы столь успешно

Сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко отметил, что традиционные встречи, которые проходят под патронатом верхних палат парламентов, стали важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства:


– Беларусь поддерживает тесные контакты более чем с 70 регионами России – от Смоленска до Сахалина. Каждый год Минск принимает не менее десятка делегаций, которые возглавляют руководители российских регионов. Эти факты и сама практика работы Форумов регионов подтверждают, что на евразийском пространстве нет другой масштабной интеграционной площадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь успешно.

По словам белорусского лидера, главная отличительная черта таких встреч – содержательный, заинтересованный, открытый и очень полезный диалог друзей, партнеров, представителей братских народов. А плоды многолетней совместной работы вполне реальны и выражаются конкретными цифрами:

– За семь лет подписано более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на три миллиарда долларов. Причем особо отмечу, что более четверти этой суммы – результат прошлогодних деловых встреч (в Санкт-Петербурге. – Прим. ред).Такая динамика внушает оптимизм. Ожидается, что VIII Форум прибавит к ним примерно восемьсот миллионов.


С особой гордостью Александр Лукашенко сообщил российскому коллеге и участникам форума о введении в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, которое состоялось буквально на днях. Через год заработает второй. Причем Россия не просто откликнулась на просьбу построить станцию, но поддержала предложение белорусского лидера подключить к строительству наших строителей, чтобы белорусы научились делать такую работу. И Президент вновь подтвердил готовность совместно реализовать такие проекты за пределами наших стран:

– Безусловно, это самый грандиозный и успешный белорусско-российский проект последних десятилетий. Это яркое свидетельство того, что у белорусов и россиян есть все возможности и далее расширять экономические, культурные и просто дружеские связи.

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Фото: БЕЛТА
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