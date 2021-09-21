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  2. Лукашенко: о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее

Лукашенко: о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания с руководством Совета Министров, на котором обсуждаются проекты указов социальной направленности. Один из документов касается вопроса добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.


Президент обратил внимание:
 
– Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 миллиона пенсионеров (примерно  510 тыс. – работающие). Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют  30 процентов общих расходов бюджета страны.
 
Глава государства напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании поднималась тема: о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее – через дополнительную добровольную пенсионную программу. Предложения по подходам к решению этой проблемы уже подготовлены. Белорусский лидер поинтересовался, как проработаны данные подходы и что потребуется предпринять для широкого внедрения такой программы в нашей стране.

Фото: БЕЛТА
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