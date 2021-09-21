Лукашенко: о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания с руководством Совета Министров, на котором обсуждаются проекты указов социальной направленности. Один из документов касается вопроса добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.
Президент обратил внимание:
– Мы повышаем пенсии при каждой финансовой возможности, прекрасно понимая, что для большинства пожилых граждан это основной источник дохода. В Беларуси свыше 2,5 миллиона пенсионеров (примерно 510 тыс. – работающие). Пенсионные выплаты превышают 15 миллиардов рублей и составляют 30 процентов общих расходов бюджета страны.
Глава государства напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании поднималась тема: о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее – через дополнительную добровольную пенсионную программу. Предложения по подходам к решению этой проблемы уже подготовлены. Белорусский лидер поинтересовался, как проработаны данные подходы и что потребуется предпринять для широкого внедрения такой программы в нашей стране.
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