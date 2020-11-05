На этом Глава государства сделал особый акцент во время совещания о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. При этом он предостерег от спекуляций на этой теме. Обращаясь к участникам разговора, Александр Лукашенко отметил:
– Вы, наверное, заметили, что некоторые вчерашние ваши коллеги стали «знаменами» в борьбе с коронавирусом. Я имею в виду в негативном плане. Но мы их приведем в чувства и разберемся.
Президент также поручил наладить прозрачную и справедливую систему тестирования на COVID-19:
– Будете вырабатывать систему, всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит Минздрав. Особенно в Минске. Наталья Ивановна (Кочанова. – Прим. ред.), только те лаборатории, которые вы определите. А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей.
Глава государства обратил внимание на то, что порой стоимость тестирования завышается сверх всяких разумных пределов. Но добросовестным компаниям здесь зеленый свет:
– Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству – на государственных условиях. У вас эта неделя до понедельника, чтобы все это отстроить. Это касается всех.
Из уст Президента прозвучало и общее пожелание сохранять разумное спокойствие:
– Убедительно прошу: без всяких инсинуаций, без паники. У нас нет повода для паники. Абсолютно нет. И запомните, я часто об этом говорю, как человек, перенесший эту болезнь: самое страшное в этой болезни – это паника. Если ты начинаешь больным паниковать – труба. Умножай на два, а то и на три в течение своей болезни… Всем окажем необходимую помощь. Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко о борьбе с COVID-19: всем окажем необходимую помощь
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