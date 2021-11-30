Лукашенко о беженцах: будем просить этих людей вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

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Глава государства напомнил, что когда говорил по телефону с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, то она попросила его заняться репатриацией этих людей.– рассказал Президент.Президент отметил, что эвакуационные рейсы были оплачены Ираком. Беларусь же уже затратила на содержание беженцев (только по данным недельной давности) $ 12,5 млн.– заявил Александр Лукашенко.– уточнил Дмитрий Киселев.подтвердил Президент.