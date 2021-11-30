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  2. Лукашенко о беженцах: будем просить этих людей вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

Лукашенко о беженцах: будем просить этих людей вернуться обратно, потому что гуманитарного коридора не будет

Беларусь будет просить находящихся в Беларуси беженцев вернуться обратно, но хватать и вывозить силой никого не будут. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.


Глава государства напомнил, что когда говорил по телефону с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, то она попросила его заняться репатриацией этих людей.

"Я говорю: знаете, Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить, – рассказал Президент. – Это значит: хватай отсюда и вывози силой. Я ей сразу сказал, в конце уже, дважды повторил: я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся по туристической визе в гостинице и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. И я уже больше тысячи вернул их в Ирак, но я ей предложил вот этих (ранее Глава государства заявлял, что в разговоре с Меркель обсуждалась возможность, чтобы Германия забрала себе беженцев из лагеря на белорусско-польской границе. – Прим. БЕЛТА)".

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Президент отметил, что эвакуационные рейсы были оплачены Ираком. Беларусь же уже затратила на содержание беженцев (только по данным недельной давности) $ 12,5 млн.

"Сейчас это будет в два раза больше", – заявил Александр Лукашенко.

"То есть весь уход, кормежка, обогрев, лечение..." – уточнил Дмитрий Киселев.

"Абсолютно", – подтвердил Президент.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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