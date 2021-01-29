Об этом заявил Президент сегодня, отвечая на вопросы студентов во время встречи с молодежью в БГУ. Глава государства сообщил, что вакцину предоставляет Беларуси Китай.
– Арабские Эмираты – миллиардеры. Они взяли только китайскую вакцину для себя. И мы. Поэтому думайте, надо или не надо. Хотя и российская показала себя очень хорошо. Буквально через некоторое время мы начинаем сами производить вакцину по российским технологиям. И думаю, что в этом году мы будем иметь чисто свою вакцину. Наши ученые это сделают. Мы финансируем этот проект.
Александр Лукашенко отметил, что в стране есть специалисты, которым, несомненно, удастся разработать препарат. Пока же производство российской вакцины будет локализовано в Беларуси – не только для внутренних нужд, но и для продажи.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
421
Лукашенко о белорусской вакцине от COVID-19: наши ученые это сделают
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter