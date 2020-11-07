Лукашенко о БелАЭС: главным критерием для нас была безопасность

При этом, говоря о строительстве БелАЭС, Президент подчеркнул, что решение о ее возведение было непростым:



– Если бы мы тогда не приняли решение о строительстве станции, сегодня бы ничего не приняли, и, наверное, никогда бы не приняли. Вот насколько важно действовать и принимать решения вовремя.



Александр Лукашенко подчеркнул: когда выбирался проект, были изучены предложения всех мировых лидеров в этой сфере, пересмотрены разные варианты – в частности, американский, китайский, французский, корейский…



– Но остановились на российском. И не только потому, что разговариваем с россиянами на одном языке, и не только потому, что мы народы от одного корня, а потому, что на тот период (а сегодня я еще больше в этом убежден) это был самый современный, самый безопасный проект.



Он, отметил Александр Лукашенко, ко всему прочему еще и дешевле:



– Построили бы и американцы, и кто-то еще, но в два дороже, а может быть, и больше. Некоторые, говорят, и в три раза. Поэтому мы выбрали самый безопасный и эффективный проект.

