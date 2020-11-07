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  2. Лукашенко о БелАЭС: главным критерием для нас была безопасность

Лукашенко о БелАЭС: главным критерием для нас была безопасность

Об этом Глава государства заявил во время посещения Белорусской атомной электростанции:


– Белорусский народ больше всех пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС, – отметил он. – Последствия страна преодолевает до сих пор.

При этом, говоря о строительстве БелАЭС, Президент подчеркнул, что решение о ее возведение было непростым:

– Если бы мы тогда не приняли решение о строительстве станции, сегодня бы ничего не приняли, и, наверное, никогда бы не приняли. Вот насколько важно действовать и принимать решения вовремя.

Александр Лукашенко подчеркнул: когда выбирался проект, были изучены предложения всех мировых лидеров в этой сфере, пересмотрены разные варианты – в частности, американский, китайский, французский, корейский…

– Но остановились на российском. И не только потому, что разговариваем с россиянами на одном языке, и не только потому, что мы народы от одного корня, а потому, что на тот период (а сегодня я еще больше в этом убежден) это был самый современный, самый безопасный проект.

Он, отметил Александр Лукашенко, ко всему прочему еще и дешевле:

– Построили бы и американцы, и кто-то еще, но в два дороже, а может быть, и больше. Некоторые, говорят, и в три раза. Поэтому мы выбрали самый безопасный и эффективный проект.

Фото: БЕЛТА
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