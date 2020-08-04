Лукашенко: нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на три-четыре процента ежегодно

– Сейчас ни в коем случае ничего нельзя разрушить, нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на три-четыре процента ежегодно. Это будут среднемировые темпы роста. Чтобы достичь их, в предстоящей пятилетке мы должны решить ряд актуальных задач, – обозначил Президент.
Глава государства, в частности, сослался на итоги текущего периода, показавшие, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит Беларусь в уязвимое положение:
– Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла девять с половиной миллиардов долларов экономического роста за пять лет, – отметил он. – А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей. Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа. Диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков. Агрессивное освоение новых экспортных рынков.
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