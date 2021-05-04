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Лукашенко: нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна

Об этом Президент заявил сегодня, принимая с докладом Премьер-министра Романа Головченко. Говоря об экономической ситуации, Глава государства отметил, что на Западе сегодня пытаются запугать нашу страну санкциями, и нам следует адекватно отвечать:
 

– Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси – посмотрим на их работу.

Александр Лукашенко также поставил Правительству задачу вместе с Министерством иностранных дел посмотреть на деятельность в Беларуси по так называемым западным гуманитарным программам:

– Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее. Я поручал Главе Администрации, вы Сергеенко передайте, что я на контроле это держу. Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать. Выгодно, невыгодно  – они уже, я вижу, об этом не думают. Ну, не думают – хорошо, будут в Россию ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании – в Средиземное море и через Черное море, если им плохо с нормальной Беларусью в центре Европы.
 
В этой связи Президент задается вопросом, кому это выгодно и зачем?
 
– Слушайте, мы защищаем свою страну, и мы с вами, и весь народ хотим жить в своей стране. Мы ее защищаем. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать, – подчеркнул Александр Лукашенко. –А так мы по-белорусски: голову спрячем в песок, как страусы, и думаем, ну ладно, выдержим, вытерпим. Нет. Нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна.

Фото: БЕЛТА
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